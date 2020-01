यूपी, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में टैक्स फ्री हुई तानाजी, अजय ने किया उद्धव ठाकरे का धन्यवाद

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी अजय देवगन (Ajay Devgn) , काजोल और सैफ अली खान की फिल्म ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ (Tanhaji: The Unsung Warrior)'को टैक्स फ्री कर दिया गया है। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने तानाजी मालुसरे पर बनी ऐतिहासिक फिल्म तानाजी: द अनसंग वॉरियर’ को कर मुक्त करने का ऐलान कर दिया था।

नेहा कक्कड़ ने दिखाई दरियादिली, दमकलकर्मी को दिए दो लाख रुपये

महाराष्ट्र में फिल्म के टैक्स फ्री होने के बाद फिल्म के निर्माता अजय देवगन ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) का धन्यवाद किया है। अजय देवगन (Ajay Devgn) ने ट्विटर हैंडल से लिखा, "धन्यवाद उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' को टैक्स फ्री करने के लिए।"

Thank you Uddhav Thackeray ji for declaring #TanhajiTheUnsungWarrior tax-free in the state of Maharashtra.@OfficeofUT @CMOMaharashtra