'बेल बॉटम' के सॉन्ग 'मरजावां' में रोमांटिक सीन शूट करते अक्षय कुमार और वाणी कपूर गिरे झूले से

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी 'बेल बॉटम' 19 अगस्त को रिलीज होने का तैयार है। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही लॉन्च किया गया। फैंस को ये ट्रेलर काफी पसंद आया है। हाल ही इस मूवी से 'मरजावां' सॉन्ग भी रिलीज हो गया है। एक्टर ने इस सॉन्ग का एक बीहाइंड द सीन वीडियोज जारी किया है। इस वीडियो में एक मेजदार सीन है। अक्षय और वाणी कपूर झूले पर रोमांटिक सीन शूट कर रहे होते हैं और दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं।

अक्षय-वाणी गिरे झूले से नीचे

अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 'बेल बॉटम' मूवी के सॉन्ग 'मरजावां' का बीहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अक्षय और वाणी सॉन्ग के लिए प्रैक्टिस करते और शूट करते देखे जा सकते हैं। इसमें वे कहते नजर आते हैं कि,'मरजावां' इस मूवी का मेरा पसंदीदा गाना है। मुझे गाने की धुन बहुत पसंद है और इसके बोल बहुत ही सहज और कानों को सुकून देने वाले हैं। इसका मतलब बहुत अच्छा है, अगर आप ध्यान से सुनें।' इसी गाने की शूटिंग के दौरान अक्षय-वाणी का एक सीन है जिसमें वे झूले लेटे हुए रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान वाणी के एक तरफ से दूसरी ओर जाने की कोशिश में दोनों नीचे गिर जाते हैं। इस सीन को देखकर सेट पर मौजूद लोगों और वाणी की हंसी छूट जाती है। हालांकि तुरंत पूरा क्रू उन्हें संभालने पहुंचता है।

Give this makeup artist a national award in advance.. Did anyone noticed?? She is #laradutta 😲😲 Phenomenal work 🙏🏻🙏🏻🔥🔥 #BellBottomTrailer pic.twitter.com/X8VPDcNEug #LaraDutta

OMG 😳 is she #LaraDutta ?? unrecognizable... next level makeup.. the makeup artist deserves an award for this outstanding work.. pic.twitter.com/iuE32y5E50