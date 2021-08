कपिल शर्मा के पैर छूते हुए नज़र आए अक्षय कुमार, कॉमेडियन ने बताई इसकी खास वजह

नई दिल्ली। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने 'द कपिल शर्मा शो' के नए सीजन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। जल्द ही शो टीवी पर दस्तक देने वाला है। इस बात का ऐलान कपिल शर्मा कर चुके हैं। ऐसे में कपिल शर्मा की बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार संग एक तस्वीर तेजी से वायरल रही है। तस्वीर में अक्षय कुमार और कपिल का अंदाज चर्चाओं में आ गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से तस्वीर वायरल हो रही है।

अक्षय कुमार ने छुए कपिल शर्मा के पैर

कपिल शर्मा और अक्षय कुमार की ट्यूनिंग किसी से छुपी नहीं है। शो पर अक्सर अक्षय कुमार को अपनी फिल्मों के प्रोमोशन के लिए आते हुए देखा गया है। जल्द ही अक्षय कुमार की फिल्म 'बेल बॉटम' भी रिलीज़ होने वाली हैं। ऐसे में अक्षय कुमार एक बार फिर से कपिल शर्मा के शो पर आने वाले हैं। दरअसल, कपिल शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। फोटो में अक्षय कुमार कपिल शर्मा के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कपिल शर्मा के कैप्शन पर अक्षय कुमार का रिप्लाई

फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में कपिल ने लिखा है कि 'सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री अक्षय कुमार अपनी नई बेल बॉटम के लिए आशीर्वाद लेते हुए।' ये पढ़ते ही अक्षय ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि 'और आशीर्वाद के बाद श्री अक्षय कुमार श्री कपिल शर्मा का दिमाग़ उनके घुटने में ढूँढते हुए !'

Beautiful trailer @akshaykumar paji 🤩 congratulations n best wishes to the entire team of #BellBottom @jackkybhagnani @vashubhagnani https://t.co/Ds36j8UEC7