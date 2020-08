अक्षय कुमार की अगली फिल्म होगी 'रक्षा बंधन', बहन को​ दिया ये बड़ा गिफ्ट

अभिनेता अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर रक्षा बंधन के त्योहार पर अपनी अगली फिल्म की घोषणा की, जिसका नाम 'रक्षा बंधन' ( Raksha Bandhan ) है। इसका निर्देशन आनंद एल राय ( Aanand L Rai ) करेंगे। अक्षय ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया जिस पर 5 नवंबर, 2021 रिलीज डेट अंकित की गई है। अक्षय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को अपनी बहन अल्का को समर्पित कर रहे हैं, जिनके साथ उनका दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है।

A story that touches your heart so deeply & so instantly,it’s the quickest I’ve signed a film in my career.Dedicating this film,#RakshaBandhan to my sister,Alka & to the most special bond in the world...that of a brother and sister.Thank you @aanandlrai,this one is very special pic.twitter.com/3h4wxPltC1