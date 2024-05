Welcome to the Jungle: संजय दत्त के बाहर जाते ही इस एक्ट्रेस ने मारी फिल्म में धांसू एंट्री

Welcome to the Jungle New Actress Entry: फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ की कास्ट में काफी फेरबदल हो रहा है। संजय दत्त के बाहर जाते ही फेमस एक्ट्रेस इस फिल्म का हिस्सा बन गई हैं।

मुंबई•May 22, 2024 / 10:59 am• Priyanka Dagar

Welcome to the Jungle: संजय दत्त ने फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को महज 15 दिन की शूटिंग के बाद अलविदा कह दिया है। अब इस फिल्म को लेकर अपडेट आ रही है। इसमें एक फेमस एक्ट्रेस शामिल हो गई हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। ‘वेलकम टू द जंगल’ की घोषणा पिछले साल अक्षय कुमार के जन्मदिन पर हुई थी। इसमें खिलाड़ी कुमार से लेकर सुनील शेट्टी, रवीना टंडन जैसे स्टार्स दिखाई देंगे। इसमें पहले संजय दत्त का नाम भी था जो हट गया है। उनके बदले इस एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है।

अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' में इस एक्ट्रेस ने मारी एंट्री (Welcome to the Jungle New Actress Entry) संजय दत्त का इस फिल्म को छोड़ने का कारण तो सामने नहीं आया है पर खबर है कि कुछ डेट्स और क्रिएटिव मतभेदों के चलते एक्टर ने ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि पैसों के लेन-देन की वजह से भी संजय दत्त ने ये पिक्चर छोड़ी है। अब इस फिल्म में जिस एक्ट्रेस की एंट्री हुई हैं उनके चाहने वालो की एक लंबी चौड़ी लाइन हैं उनके बड़े-बड़े स्टार्स भी दीवाने रहे हैं। यह भी पढ़ें ऐश्वर्या राय- अभिषेक बच्चन में आई दरार का सबूत आया सामने, क्या सच में अलग हो गए हैं कपल? 'वेलकम टू द जंगल' में एक्ट्रेस फरीदा जलाल की एंट्री हो गई है। इस फिल्म में एक्ट्रेस एक अहम रोल निभाते नजर आने वाली हैं। वह फिल्म में क्या रोल निभाएंगी इसकी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ये फिल्म अक्षय कुमार के लिए खास होगी, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। अब अक्षय को अपनी अपकमिंग फिल्मों से काफी उम्मीदें हैं और उन्हीं में से एक वेलकम टू द जंगल (Welcome To The Jungle) है। इस फिल्म में कुल 34 स्टार्स हैं। डायरेक्टर अहमद खान की यह फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी।