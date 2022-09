विवादों से घिरी अपनी फिल्म 'Ram Setu' को लेकर Akshay Kumar ने बताई ये जरूरी बात!

यह भी पढ़ें

हाल में अक्षय कुमार ने अपनी इस फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। अक्षय ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने अपने फिल्म को लेकर एक जरूरी बात बताई है। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'जुड़िए हमारे साथ और बनिए इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा'।साथ ही एक्टर आगे लिखते हैं कि 'राम सेतु की दुनिया भर में पहली झलक। आज दोपहर 12 बजे। Are you all set? #RamSetu. October 25th. Only in Theatres worldwide'। अक्षय का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर काफी सारे यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं। फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का वेट कर रहे हैं।साथ ही अक्षय ने अपने इस ट्वीट में ये साफ कर दिया है कि ये फिल्म अगले महीने 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वहीं फिल्म में अक्षय के साथ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) और नुसरत भरुचा (Nushrat Bharucha) भी फिल्म में एक अहम् भूमिका में नजर आयेंगी। ये एक मिथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है।अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म के निर्माता अरुणा भाटिया और विक्रम मल्होत्रा हैं। इससे पहले फिल्म की घोषणा और पोस्टर साल 2020 में अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया गया था, जिसके लंबे समय बाद अब ये फिल्म सिनेमाघरों में देखी जाने के लिए एक दम तैयार। हालांकि, फिल्म का ट्रैलर आना अभी बाकी है।