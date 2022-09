आमिर खान की बेटी आइरा ने की बॉयफ्रेंड नुपुर संग सगाई, प्रपोजल देख हर कोई रह गया हक्का बक्का

यह भी पढ़ें

इरा साल 2020 के नुपुर को डेट कर रही हैं। नुपुर एक फिटनेस ट्रेनर हैं। दोनों की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं। अब दोनों की सगाई की वीडियो देख फैंस काफी खुश हो गए हैं। आइरा को नुपुर ने काफी फिल्मी अंदाज में प्रोपोज किया। नुपुर ने उन्हें घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया। आइरा ने खुद वीडियो शेयर करके अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की है। हालांकि ये ऑफिशिल सगाई नहीं है लेकिन फैन्स इसे इंगेजमेंट ही मान रहे हैं।इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'पोपाई- उसने हां कह दिया, आइरा- हीहीही मैंने हां कह दिया (Popeye: She said yes, Ira: Hehe I said yes)।'वीडियो किसी स्पोर्ट्स इवेंट का लग रहा है, जहां पर नूपुर आते हैं और सभी के सामने घुटनों पर बैठकर आइरा को प्रपोज करते हैं। इसपर आइरा ने हां कहा। आयरा और नुपुर का स्वीट प्रपोजल देख वहां मौजूद लोग तालियां बजाते हैं। इसके बाद नूपुर उन्हें अंगूठी पहनाई। इसके बाद दोनों ने किस किया। आइरा और नूपुर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैन्स के साथ ही साथ सेलेब्स भी पसंद कर रहे हैं।