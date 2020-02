Twitter पर अमिताभ बच्चन के 4 करोड़ फॉलोवर्स हुए, पीएम मोदी से अभी भी पीछे

नई दिल्ली। बॉलीवुड अमिताभ बच्चन को ट्विटर (Amitabh Bachchan Twitter) पर फॉलो करने वाले फॉलोअर्स की संख्या 4 करोड़ पहुंच गई है। बिग बी ट्विटर पर सबसे सक्रिय अभिनेता नेता हैं।इसके अलावा अमिताभ फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी मौजूद है।

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के फेसबुक पर 27.9 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 14.2 मिलियन फॉलोअर हैं।वहीं माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट टम्बलर पर 4 करोड़ से अधिक फॉलोअर हो गए हैं।हालांकि बिग बी पीएम मोदी से अभी पिछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52 मिलियन फॉलोअर है, जोकि ट्विटर पर सबसे अधिक हैं।

T 3433 -

“लोग जब पूछते है कि आप क्या काम करते है । तो असल में वो हिसाब लगाते है कि आपको कितनी इज़्ज़त देनी है ।” ~ Ef PS



'when people ask you what work do you do ; they are actually calculating how much respect they need to give you .." ~ ab pic.twitter.com/aAJLn0fQUA