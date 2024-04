आधी रात को Amitabh Bachchan ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, फिर महानायक हो गए ट्रोल

T 4969 - In out and about ..

गुणी व्यक्तियों को भी अपने स्वरूप का परिचय दूसरों के द्वारा ही होता है क्योंकि नेत्रों को भी अपनी महिमा का दर्शन-दर्पण में ही होता है।



*🙏🏻🌹।।श्रीराम जय राम जयजय राम।।🌹🙏🏻*



*गुणिनामपि निजरूपप्रतिपत्तिः*

*परत एव सम्भवति।*…