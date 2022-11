'गुडबाय' के फ्लॉप होने के बाद डरे अमिताभ बच्चन? दर्शकों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए बिग बी

इन दिनों बिग बी टीवी के पसंदीदा रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 14' के साथ साथ अपनी फिल्म 'ऊंचाई' (Uunchai) को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन पिछली फिल्म 'गुडबाय' के फ्लॉप होने के बाद अमिताभ बच्चन डरे हुए नजर आ रहे हैं।

amitabh bachchan scared about uunchai release request audience to go and watch film