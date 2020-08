ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू सिंह ने साइन की फिल्म, वरुण धवन और कियारा आडवाणी के साथ आएंगी नजर

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीतू सिंह (Bollywood veteran Neetu Singh) के पति और अभिनेता ऋषि कपूर (Actor Rishi Kapoor) का इसी वर्ष 30 अप्रेल को निधन हो गया था। इसके बाद से नीतू अपने बच्चों के साथ घर पर समय बिता रही है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, नीतू सिंह काम शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने हाल ही में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म साइन (signed a romantic comedy film) की है। बताया जा रहा है कि इसमें वरुण धवन, कियारा आडवाणी और अनिल कपूर लीड ( Varun Dhawan , Kiara Advani and Anil Kapoor will be seen in lead roles) रोल नजर आएंगे।

एक रिपोर्ट के अनुसार, नीतू सिंह और अनिल कपूर आने वाली रोमांटिक-ड्रामा में माता-पिता की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। दोनों इस फिल्म में वरुण धवन के माता-पिता की भूमिका निभाते नजर आएंगे। वरुण के अपोजिट इस फिल्म में कियारा आडवाणी हैं। वरुण और कियारा इससे पहले फिल्म 'कलंक' में साथ काम कर चुके हैं। इसे निर्माता राज मेहता द्वारा निर्देशित किया जाना है। राज मेहता इससे पहले 'गुड न्यूज' जैसी सुपरहिट फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर राज मेहता और उनके साथी रिषभ शर्मा काफी समय से काम का रहे थे। अनटाइटल्ड फिल्म एक रोमांटिक यह फिल्म अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में फ्लोर पर जाएगी।'

नीतू कपूर को आखिरी बार 2013 की फिल्म 'बेशर्म' में देखा गया था, जो दिवंगत पति ऋषि कपूर और बेटे रणबीर कपूर के साथ सह-अभिनीत थी। वहीं अनिल कपूर ने पिछली बार फिल्म 'मलंग में अभिनय किया था। दूसरी ओर, वरुण धवन इन दिनों सारा अली खान के साथ 'कूली नंबर-1' की शूटिंग में बिजी हैं। इसके अलावा वरुण श्रीराम राघवन की फिल्‍म 'इक्‍कीस' में भी काम कर रहे हैं, जो 1971 के युद्ध के हीरो अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित है।

बताया जा रहा है कि वरुण और कियारा हाल ही में आई अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म गुड न्यूज के डायरेक्टर राज मेहता के अगले प्रोजेक्ट में दिखाई देने वाले हैं। दरअसल, शुक्रवार को कियारा आडवाणी और वरुण धवन को करण जौहर के ऑफिस में देखा गया था। इसके बाद कियारा रात में करण जौहर के घर के बाहर भी नजर आई थीं। इस दौरान जहां अदाकारा समर ड्रेस पहनी दिखीं, तो वहीं वरुण बढ़े हुए बालों की चोटी बनाए नजर आए।