फ्लॉप हो रही हैं फिल्में इसलिए Ayushmann Khurrana ने घटाई फीस? अब इतनी होती है कमाई

#DilDhakDhakKartaHai is coming to make you feel the beats.💓

Be patient and wait for a little more🤏



Song out today at 11am!#DoctorGInCinemas on 14th October 2022🗓️@Rakulpreet @anubhuti_k @ShefaliShah_ @ayesha_kaduskar @JungleePictures @AmjadNadeem22 @imrajbarman pic.twitter.com/jVMqe1vk65