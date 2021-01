सत्य साईं बाबा की बायोपिक में नज़र आएंगे भजन सम्राट Anup Jalota, शेयर की लुक की तस्वीरें

नई दिल्ली। वैसे तो हम भजन सम्राट अनूप जलोटा के कई अवतार देख चुके हैं। वहीं जल्द ही वह अब नए किरदार के साथ दर्शकों से मिलने आने वाले हैं। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म सत्य साईं बाबा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म की घोषणा खुद अनूप जलोटा ने ही थी। जिसमें उन्होंने अपने किरदार पर गर्व और धन्य होने की बात कही थी। हाल ही में उन्होंने अपने नए लुक को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बंटोर रहा है।

So how do you find the transformation?? Am I not looking like a replica of Satya Sai Baba ji?? pic.twitter.com/sArwHavxBC