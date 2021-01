बीजेपी नेता Kapil Mishra ने भेजा अमेजन प्राइम को लीगल नोटिस, 'तांडव' को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की

नई दिल्ली। अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ 'तांडव' पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सीरीज़ में दिखाए गए कुछ सीन्स को लेकर लगातार हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं तांडव के खिलाफ उठ रही आवाज़ें अब पुलिस स्टेशन और न्यायालय तक भी पहुंच चुकी हैं। वहीं अब खबरें आ रही हैं तांडव को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हाटने के लिए दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ( BJP Leader Kapil Mishra ) ने अमेजन प्राइम वीडियो ( Amazon Prime Video ) को नोटिस भेज दिया है।

अमेजन प्राइम को कानूनी नोटिस भेजते हुए कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने नोटिस की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि 'तांडव सीरीज़ को तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए अमेज़न प्राइम को क़ानूनी नोटिस भेजा है। नहीं तो आपराधिक कार्यवाही के लिए तैयार रहें। नोटिस एडवोकेट युक्ति राठी की ओर से भेजा गया है।' इस ट्वीट में कपिल मिश्रा ने बैन तांडव का हैशटैग भी यूज किया है। आपको बता दें कपिल मिश्रा का भी यही कहना है कि सीरीज़ तांडव में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं। जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। यही वजह है कि इस सीरीज़ को जल्द से जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए।

