वेब सीरीज़ 'Tandav' पर नहीं थम रहा बवाल, बीजेपी सांसद ने भी पत्र लिख बैन की मांग

नई दिल्ली। अभिनेता सैफ अली खान की वेब सीरीज़ 'तांडव' अमेजन प्राइम पर रिलीज़ हो चुकी है। जब से सीरीज़ रिलीज़ हुई है, तब से ही यह विवादों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। वेब सीरीज़ में भगवान शिव के अपमान को लेकर अब राजनीति भी गर्म होती हुई नज़र आ रही है। पहले सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स वेब सीरीज़ को बैन करने की मांग कर रहे थे। वहीं अब राजनेताओं ने भी वेब सीरीज़ बैन करने की मांग को और भी तेज कर दिया है। नेताओं का कहना है कि वेब सीरीज़ के माध्यम से हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया गया है।

Maharashtra: BJP MP Manoj Kotak writes to Union Minister for Information and Broadcasting Prakash Javadekar, requesting him to ban web series 'Tandav'. "It seems that makers of Tandav have deliberately mocked Hindu Gods & disrespected Hindu religious sentiments," he writes. https://t.co/OqhUrdNU4M pic.twitter.com/Ixao1eL2F5

'ताड़व' का विरोध करते हुए बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिख वेब सीरीज़ को बैन करने की मांग की है। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि वेब सीरीज़ ताड़व के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर भी दी है। जिसमें उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप लगाएं जाने की भी मांग की है।

Maharashtra: BJP MLA Ram Kadam lodges a complaint against the makers of web series Tandav at Ghatkopar police station in Mumbai for allegedly insulting Hindu Gods.



"Strict against should be taken against the actor, director and producer of the web series," he says. pic.twitter.com/ef5TDYpG5E