जब Salman Khan के बॉडीगार्ड के हंगामे के आगे पुलिस के भी छूट गए थे पसीने, रस्सियों से बांधकर ले गए थे जेल

नई दिल्ली। बॉलीवुड में दंबग और भाईजान के नाम से मशहूर सलमान खान जितना अपनी फिल्मों की वजह से सुर्खियों बंटोरते हैं। उतना ही वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं। जिसमें उनकी लव लाइफ तो शामिल है ही लेकिन अक्सर देखा गया है कि उनके बॉडीगार्ड्स भी सलमान की सुरक्षा को लेकर खूब लाइमलाइट में रहते हैं। वैसे तो हमने सलमान के बॉडीगार्ड शेरा के ही बारें में खूब सुना और देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं। शेरा से पहले भी सलमान का एक खास बॉडीगार्ड था। जिसे रस्सियों से बांधकर पुलिस ले गई थी। चलिए आज आपको सलमान के इसी बॉडीगार्ड के बारें में बतातें हैं।

अनस कुरैशी

सलमान खान के एक्स बॉडीगार्ड का नाम अनस कुरैशी था। खबरों की मानें तो बताया जाता है कि अनस स्टेरॉयड की ओवर डोज लेता था। जिसका असर उसकी सेहत के साथ-साथ उनकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ने लगा। समय के साथ उनकी सेहत पूरी तरह से खराब हो गई और उनका मानसिक संतुलन भी पूरी तरह से खराब हो गया। वह मुरादाबाद की सड़कों पर तोड़फोड़ा कर खूब शोर मचाया करते थे। यह देख अनस के आस-पास रहने वाले लोग काफी डर गए और उन्होंने पुलिस में अनस के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी।

A bodygaurd, reportedly on high dose of steroids, went berserk on a busy street in UP's Moradabad district & attacked several vehicles. Doctors claims that he has lost his mental balance. The high octane drama came to an end after cops finally overpowered him using net and ropes. pic.twitter.com/LmFAvpo0f2