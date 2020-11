ड्रग मामले में गिफ्तार होने के बाद Bharti Singh का 5 साल पुराना ट्वीट हुआ वायरल, ड्रग ना देने की दी थी नसीहत

नई दिल्ली। ड्रग मामले में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ( Comedian Bharti Singh ) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया ( Harsh Limbachiyaa ) को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को ही ड्रग सेवन के आरोप में आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रविवार होने के चलते दोनों को ही बेल मिलना काफी मुश्किल है। ड्रग मामले में भारती और हर्ष का नाम सामने आने से पूरा देश काफी हैरान है। भारती मनोरजंन जगत की एक जानी-मानी स्टार हैं। ऐसे में उनके घर से गांजा मिलना और ड्रग मामले में फंसना उनकी इमेज के लिए सही साबित नहीं हो रहा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारती का एक 5 साल पुराना ट्वीट काफी तेजी से वायरल ( Bharti Singh Tweet Viral ) हो रहा है। जिसमें लोग उनकी खूब खिंचाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर भारती सिंह ( Bharti Singh Tweet Viral ) का जो ट्वीट वायरल हो रहा है। वह साल 2015 का है। भारती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ( Bharti Singh Twitter Handel ) से यह ट्वीट किया था। जिसमें वह लोगों को ड्रग ना लेने की नसीहत दे रही थीं। चलिए आपको बतातें हैं कि भारती ने ट्वीट में लिखा था। भारती ने ट्वीट में लिखा है कि "प्लीज़ ड्रग्स लेना बंद कर दें। यह आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है।" अब ऐसे में खुद ड्रग्स सेवन के आरोप में गिरफ्तार में भारती अब अपने इस ट्वीट के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं।

यह भी पढ़ें- इस्लाम के लिए बॉलीवुड छोड़ने वालीं Zaira Wasim की फैन्स की अपील, कहा- 'फैन पेज से मेरे फ़ोटो हटा लें'

5 years ago #BhartiSingh used to give gyaan on drugs 😂 pic.twitter.com/OpoiNgzQMJ

This tweet proves that #BhartiSingh is truly a comedian 🤣🤣🤣



Mast joke mara rey.....#CBIFastTrackSSRCase pic.twitter.com/dY0830FByj