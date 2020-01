आयुष्मान के साथ फिर जमेगी भूमि की जोड़ी, लेकिन इस बार ऐसा होगा रोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर एक के बाद एक हिट फिल्म दे रही हैं। पहली फिल्म से लेकर अब तक हर बार उनकी और आयुष्मान खुराना की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है। ये सुपरहिट जोडी एक बार फिर नजर आएंगी। दोनों स्टार एक बार फिर से आयुष्मान के साथ फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में स्क्रीन साझा करती नजर आएंगी। 'शुभ मंगल सावधान' में धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के बाद भूमि फिल्म के दूसरे भाग में शामिल होकर फ्रेंचाइजी के साथ अपनी साझेदारी जारी रखेंगी। फिल्म के दूसरे भाग में भूमि एक विशेष रूप में दिखाई देंगी, जो पिछली फिल्म की तुलना में काफी अलग होगा।

First glimpse... #BhumiPednekar makes a special appearance in #ShubhMangalZyadaSaavdhan... Stars #AyushmannKhurrana... Directed by Hitesh Kewalya... Produced by Bhushan Kumar and Aanand L Rai... 21 Feb 2020 release. pic.twitter.com/jgI2EE1ZEg