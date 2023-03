बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप 'कुत्ते' OTT रिलीज के लिए तैयार, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

'Kuttey' Is All Set To Release On OTT: जो लोग 'कुत्ते' को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही यह फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है। यह एक डार्क कॉमेडी और थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। 16 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई इस फिल्म में अर्जुन कपूर, तब्बू, राधिका मदान के अलावा और भी कई बड़े कलाकार मौजूद हैं।

'Kuttey' Is All Set To Release On OTT: इस नए साल में भी बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पा रही हैं। शाहरुख खान की 'पठान' के अलावा बॉलीवुड की बाकी फिल्में बुरी तरह से असफल हो रही हैं। अर्जुन कपूर की फिल्म 'कुत्ते' 13 जनवरी, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बेहतरीन कास्ट होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इस फिल्म में अर्जुन के अलावा नसीरुद्दीन शाह, तब्बू, कोंकणा सेन शर्मा, राधिका मदान, कुमुद मिश्रा और शार्दुल भारद्वाज प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए।