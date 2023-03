स्कूल में गलत हरकत करते हुए पकड़े गए थे रणबीर कपूर, प्रिंसिपल ने की थी खूब पिटाई

Tu Jhoothi Main Makkaar: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच वह कलाकार कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कपिल से खूब बाते की। इसके साथ ही वह किस्सा भी सुनाया जब उनके प्रिंसिपल ने उनके उपर थप्पड़ो की बरसात कर दी थी।

Ranbir Kapoor recalls getting slapped by his school’s principal when he sneaked out of class