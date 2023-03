रमजान के पहले दिन बेटी के पिता बने सिंगर आतिफ असलम, शेयर की पहली तस्वीर

Atif Aslam Blessed With Baby Girl: पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के घर खुशीयों ने दस्तक दी है। रमजान के इस महीने में अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा है। आतिफ असलम तीसरी बार पिता बने हैं। इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर दी है। उन्होंने बेटी की पहली फोटो शेयर कर नाम का खुलासा भी किया है।

Bollywood Singer Atif Aslam Blessed With Baby Girl On Ramadan, Shared First Pic Of Daughter