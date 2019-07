'कबीर सिंह' ने बॉक्स ऑफिस रचा नया कीर्तिमान, 250 करोड़ का आंकड़ा किया पार

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और अभिनेत्री कियारा आडवाणी स्टारर 'कबीर सिंह' भले ही विवादों में घिर गए हों, लेकिन इसका असर बॉक्स ऑफिस पर नहीं पड़ सका। तेलुगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' की हिंदी रीमेक 'कबीर सिंह' ने रिलीज होने के एक महीने के भीतर ही 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही यह फिल्म इस साल की कमाई के मामले में सबसे आगे निकल गई हैं।

'कबीर सिंह' ने रचा नया कीर्तिमान

संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन बनी 'कबीर सिंह' ने शुक्रवार को कुल 2.54 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ ही अब यह 252.14 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं। इसके पहले फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा 5 दिन में और 200 करोड़ का आंकड़ा 13 दिन में पार कर लिया था। इसके साथ ही यह फिल्म शाहिद के कॅरियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है।

उरी और भारत को पीछे छोड़ा

'कबीर सिंह' ने विकी कौशल की फिल्म 'उरी- द सर्जीकल स्ट्राइक' को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। 'उरी' ने कुल 245.36 करोड़ का बिजनेस किया है। वहीं, सलमान खान की 'भारत' भी बॉक्स ऑफिस पर कुल 210 करोड़ की कमाई कर तीसरे स्थान पर रह गई।

#Super30 has a decent Day 1... Biz picked up at metros/urban centres [Mumbai and South specifically] towards evening... Mass pockets are ordinary/dull... Should witness growth on Day 2 and 3... Sustaining and proving its mettle on weekdays crucial... Fri ₹ 11.83 cr. India biz.