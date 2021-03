मुंबई। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते फिल्म जगत पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। 'बंटी और बबली 2' और 'हाथी मेरे साथी' की पहले से तय रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। माना जा रहा है कि कुछ और फिल्मों की रिलीज रोकी जा सकती है।

'बंटी और बबली 2'

सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और शरवरी वाघ स्टारर फिल्म 'बंटी और बबली 2' की रिलीज डेट 23 अप्रेल तय की गई थी। हालांकि अब यशराज फिल्म्स ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया है। नई डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। 'बंटी और बबली 2' 2005 में आई फिल्म 'बंटी और बबली' का सीक्वल है जिसमें अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी लीड किरदारों मेंं थे। पार्ट 2 का निर्देशन वरुण वी शर्मा ने किया है। बता दें कि पहले यह फिल्म जून 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते इसकी शूटिंग अक्टूबर 2020 में पूरी हो पाई थी।

