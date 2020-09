सैफ अली खान और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म Bunty Aur Babli 2 की शूटिंग हुई पूरी

नई दिल्ली: दुनियाभर में फैले कोरोना महामारी के कारण फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह ठप्प पड़ गई थी। महीनों तक किसी भी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई। ऐसे में अब फिर से इंड्रस्टी का काम पूरे जोर से चल पड़ा है। फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में एक्टर सैफ अली खान और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म "बंटी और बबली 2" की शूटिंग पूरी हो चुकी है। यशराज फिल्म्स ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। फिल्म का काफी हिस्सा लॉकडाउन से पहले शूट हो चुका था। लेकिन फिर कोरोना के कारण इसकी शूटिंग को रोकना पड़ा था।

इस फिल्म में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी के अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी और डेब्यू एक्ट्रेस शरवरी भी अहम किरदार में हैं। यशराज फिल्म्स ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए तस्वीर शेयर की। इसमें सैफ अली खान, रानी मुखर्जी सिद्धांत चतुर्वेदी और एक्ट्रेस शरवरी काफी मस्ती भरे अंदाज में पोज देते नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए प्रोडक्शन हाउस ने लिखा कि टीम ने सभी अनिवार्य दिशानिर्देशों का पालन करते हुए "फन सॉन्ग" के लिए शूटिंग की।

And it’s a wrap! #BuntyAurBabli2 crew wraps up shooting of the film with a fun song while maintaining safety measures. pic.twitter.com/RXHzIYD12h