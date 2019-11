7 साल बाद वापसी कर रही ये ब्लू-ग्रीन आंखों वाली हॉट एक्ट्रेस, को स्टार ने कहा- साथ काम करके मजा आया

अभिनेत्री सेलिना जेटली 7 साल बाद राम कमल मुखर्जी की फिल्म 'ए ट्रिब्यूट टू रितुपर्णो घोष : सीजन्स ग्रीटिंग्स' से कमबैक करेंगी। फिल्म मां—बेटी के रिश्तों पर आधारित होगी और सेलिना बेटी का किरदार निभाएंगी। उनकी मां की भूमिका में अभिनेत्री लिलेट दुबे होंगी। यह फैशन मॉडल अजहर खान की डेब्यू फिल्म है। हाल ही इस मूवी की शूटिंग पूरी हुई। जेटली ने कहा, 'मैं निर्देशक राम कमल की फिल्म का हिस्सा बनकर खुश हूं। मैं काफी समय से ऐसे ही प्रोजेक्ट की तलाश में थी।' फिल्म का फर्स्ट लुक महानायक अमिताभ ने जारी किया था।

एक इंटरव्यू के दौरान अजहर ने बताया, 'सेलिना के साथ काम करना मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव है। हमने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे बहुत मजा आया। किसी भी युवा अभिनेता के लिए इस तरह के अवसर को इतनी बड़ी मुहिम के साथ इस तरह का मौका मिलना सबसे बड़ी बात है।' निर्देशक ने कहा, 'मैं और जेटली दोस्त हैं और कई मौकों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। वह काफी समझदार है और मानवीय भावनाओं को महत्व देती हैं।'

Dear Sir @SrBachchan There are not words big enough,there is not a smile wide enough,this Season is a season of blessings,for all you’ve done THANK YOU to the emperor of IndianCinema for unveiling #firstlook of our film “SEASONS GREETINGS” a tribute to Rituparno Ghosh. @Ramkamal https://t.co/NuqSAVB1nR