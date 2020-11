Photos: जिम में वर्कआउट के बाद सलमान खान की एक्ट्रेस Daisy Shah, दिए कूल पोज

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ( Daisy Shah ) हाल ही में जिम में वर्कआउट के बाद फोटोग्राफर्स के कैमरे में कैद हुईं। एक्ट्रेस ने जिम से बाहर निकलने के बाद फोटोग्राफर्स को कूल अंदाज में पोज दिए। ब्लैक आउटफिट में डेजी खूबसूरत नजर आईं।

सलमान के साथ 'बुलबुल मैरिज हॉल'

डेजी ने सलमान खान ( Salman Khan ) के साथ 'जय हो ( Jai Ho Movie ) और 'रेस 3' ( Race 3 Movie ) जैसी फिल्में की हैं। अब तीसरी बार दोनों को एक साथ देखा जा सकेगा। वह सलमान की अगली फिल्म 'बुलबुल मैरिज हॉल' ( Bulbul Marriage Hall Movie ) में नजर आएंगी। उनका कहना है कि पहले की दोनों फिल्मों में हमने सह-कलाकार के रूप में काम किया। अब यह मूवी सलमान लेकर आ रहे हैं।

'सी यू इन कोर्ट' अगले साल जून में

इसके अलावा डेजी शाह के पास एक और मूवी है जिसका नाम 'सी यू इन कोर्ट' ( See You In Court Movie ) है। यह मूवी अगले साल जून में रिलीज हो सकती है। इसका निर्देशन सचिन कौशिक ने किया है। डेजी का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। मैंने इसमें एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का किरदार अदा किया है। फिल्म एक 12 साल के बच्चे के बारे में है। इस बच्चे के माता-पिता तलाक लेना चाहते हैं और बच्चे ने कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया है।

डेजी का अब तक का करियर

वर्ष 2007 से डेजी ने बड़ी स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। चंद मिनटों के रोल के बाद 2011 में डेजी को कन्नड़ फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल मिला। 'बॉडीगार्ड' नाम से आई कन्नड़ फिल्म में भी डेजी नजर आईं। साल 2014 में डेजी को हिन्दी फिल्म 'जय हो' में बड़ा रोल मिला। इसमें वह सलमान खान के साथ नजर आईं। इसके बाद बॉलीवुड में एक्ट्रेस ने कई फिल्में की। उनकी प्रमुख फिल्मों में 'हेट स्टोरी 3', 'रामरत्न' और 'रेस 3' हैं।