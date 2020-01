पाक मेजर जनरल ने दीपिका के JNU जाने को बताया बहादुर, फिर डिलीट किया ट्वीट.. रंगोली ने कहा पीआर स्टंट!

नई दिल्ली | दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का जेएनयू (JNU) में जाना लगातार विवादों में बना हुआ है। जहां कुछ लोग मस्तानी के इस कारनामें को पीआर स्टंट बता रहे हैं वहीं दीपिका को इसके लिए तारीफें भी मिल रही हैं। पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने दीपिका की जेएनयू विजिट की तारीफ करते हुए उन्होंने बहादूर बताया। उन्होंने जेएनयू में छात्रों के साथ प्रोटेस्ट में खड़ी दीपिका पादुकोण की दो तस्वीरें शेयर कीं। हालांकि बाद में गफूर ने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया।

Kudos Deepika, let me delete and surrender.. pic.twitter.com/g7u0u1ospF