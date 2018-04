श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जाह्नवी कपूर और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर की आगामी फिल्म 'धड़क' की शूटिंग पूरी हो गई है। फिल्म के निर्माता करण जौहर ने मंगलवार को एक तस्वीर साझा की, जिसमें फिल्म के निर्देशक शशांक खेतान दोनों कलाकारों ईशान और जाह्न्वी के साथ नजर आ रहे हैं।

करण ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, 'धर्मा मूवीज की सबसे गर्मजोशी से भरपूर तिकड़ी। शशांक खेतान वास्तव में सबसे मजबूत मार्गदर्शक, गुरु, दोस्त और सबसे बढ़कर निर्देशक हैं। जाह्न्वी और ईशान सच में 'धड़क' की धड़कन हैं।'

The warmest trio at @DharmaMovies !! @ShashankKhaitan is truly the strongest guide...mentor...friend And above all director! Janhvi and Ishaan are truly the heartbeat of #Dhadak pic.twitter.com/Gpcglm28Nn