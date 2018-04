बॅालीवुड इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक सतीश कौशिक हमेशा से अपनी बेहतरीन फिल्‍मों के लिए जाने-जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं उन्होंने बतौर निर्देशक अपने कॅरियर की शुरुआत एक फ्लॅाप फिल्म देकर की थी। जी हां, फिल्ममेकर बोनी कपूर ने उन्हें फिल्म 'रूप की रानी चोरों का राजा' में निर्देशक के तौर पर काम करने का मौका दिया था। खास बात यह थी की इस फिल्म में एक्टर अनिल कपूर और एक्ट्रेस श्रीदेवी ने लीड किरदार निभाया था। लेकिन इतनी उम्दा स्टार कास्ट होने के बावजूद फिल्म बॅाक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॅाप साबित हुई।

सतीश कौशिक ने ट्विटर पर मांगी माफी

फिल्‍म को अब 25 साल पूरे हो चुके हैं। यही वजह है कि हाल में सतीश ने बोनी कपूर से ट्विटर पर माफी मांगी।

Yes 25 yrs ago it was a disaster at BO bt it was my first child & will remain close to heart. Remembering madam #SrideviLivesForever & my sorry 2 @BoneyKapoor who gave me a break bt was broke after d film.celebrating #25yearsof RKRCKR @AnilKapoor @Javedakhtarjadu @AnupamPKher pic.twitter.com/mXoogmQha5

सतीश ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट पोस्‍ट करते हुए लिखा,' 25 साल पहले बोनी कपूर ने मुझे बतौर डायेक्टर पहला ब्रेक फिल्म ‘रूप की रानी चोरों का राजा’ के लिए दिया था। यह फिल्‍म मेरे लिए बच्चे की तरह है। लेकिन बोनी कपूर जी से मांगी माफना चाहता हूं, क्योंकि ये फिल्‍म बॉक्‍स ऑफिस पर डिजास्‍टर साबित हुई थी।'

Can’t believe it’s been 25 years for #RKRCKR I remember the obstacles that we faced during the shooting of this film & after as well but it was still a memorable journey. We miss the Roop Ki Rani every day. @BoneyKapoor @satishkaushik2 @Javedakhtarjadu @AnupamPKher @bindasbhidu pic.twitter.com/xdpkxD9JJ1