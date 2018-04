सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'भारत' की शूटिंग शुरु हो गई है। फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने फिल्म के सेट से पहली तस्वीर शेयर की है। अली अब्बास ने अपने ट्विटर अकाउंट से यह तस्वीर साझा की है। फोटो के कैप्शन में लिखा है, 'और ये शुरु हो गया 'भारत'। एक इंसान और देश की कहानी एक साथ। ईद 2019!'

And it begins “Bharat” @BeingSalmanKhan . A journey of a man and a nation together . Eid 2019 pic.twitter.com/nD05ca2FDE

कैटरीना और प्रियंका भी फिल्म में

फिल्म में कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा की भी अहम भूमिकाएं होगी। पहले इस फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा का नाम सामने आ रहा था फिर फिर खबर आई कि प्रियंका ने फिल्म को करने से मना कर दिया है और अब कैटरीना फिल्म में होंगी। इसके बाद कहा गया कि कैटरीना नहीं, प्रियंका ही फिल्म की हीरोइन होंगी। अब कहा जा रहा है कि कैटरीना और प्रियंका दोनों ही इस फिल्म में काम करेंगी।

70साल के बूढ़े बनेंगे सलमान

इस फिल्म में सलमान 17 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े आदमी तक का किरदार अदा करेंगे। यानी की इस फिल्म में वह अलग-अलग अवतार में नजर आएंगे। इतना ही नहीं इस फिल्म में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा साथ ही फिल्म में स्पेशल इफेक्ट भी होंगे। यही वजह है कि फिल्म का बजट इतना ज्यादा है। हाल फिलहाल वह 'रेस' 3 के आखिरी कुछ शूट्स में व्यस्त हैं।

आधीरात बैकफ्लिप करते दिखे सलमान

हाल ही में अली अब्बास ने सलमान की एक बैकफ्लिप करते हुई वीडियो Twitter पर पोस्ट की थी। जफर ने ट्वीट कर कहा, 'फिल्म 'भारत' की तैयारियों को लेकर हम पूरे जोश में हैं। जल्द ही आपको इससे जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां मिलेंगी।' इस ट्वीट के अलावा अली ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने सलमान का एक वीडियो जारी किया जिसमें वह बैकफ्लिप करते नजर आ रहे हैं।इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ये आधी रात दो बजे का वीडियो है। हालांकि बैकफ्लिप करते हुए सलमान को दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजदू सलमान की एनर्जी देखने लायक है।

Look bhai @BeingSalmanKhan what I found from @SultanTheMovie training session #backflip at 2 am in the morning :) pic.twitter.com/YDuQ1g8z7V