बेटे सनी संग 9000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे धर्मेन्द्र, वीडियो शेयर कर बयां की खुशी

नई दिल्ली। Dharmendra and Sunny Deol Himachal vacation video: धर्मेन्द्र (Dharmendra) अपने बेटे सनी देओल (Sunny Deol) के साथ वकेशन पर हैं और हिमाचल की सैर कर रहे हैं। सनी देओल (Sunny Deol) ने पापा धर्मेन्द्र के साथ 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैंप साइट का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धर्मेन्द्र कर रहे हैं कि वह अपने डार्लिंग बेटे के साथ इंजॉय कर रहे हैं। धर्मेन्द्र और सनी का ये वीडियो फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

इस वीडियो में धर्मेन्द्र अपने फैन्स के लिए प्यार लुटा रहे हैं। धर्मेन्द्र कहते नजर आ रहे हैं कि 9000 फीट की ऊंचाई पर अपने डार्लिंग बेटे के साथ इंजॉय कर रहे हैं। हर किसी को ऐसे ही जीना चाहिए। हालांकि, इन सबके लिए वह ईश्वर और अपने फैन्स को धन्यवाद भी कह रहे हैं।

यह भी पढ़ें: शाहरुख खान ने सिर्फ 13 करोड़ में खरीदा में अपने सपनों का महल 'मन्नत', आज की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Friends, here we shot many films on snow peaks .Today, I am extremely happy to see this 9 and a half kilometres Atal tunnel 👍 It is not less than any wonder. I salute everyone who participated in the construction of this beauty of Himachal. A lovely visit after 20 years 🙏 pic.twitter.com/iP6qaMVGUS