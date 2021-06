अस्पताल से घर लौटे दिलीप कुमार सोशल मीडिया पर हुए एक्टिव, शेयर की नरगिस संग अनदेखी तस्वीर

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अस्पताल से ठीक होकर घर लौट गए हैं। सांस लेने में तकलीफ के चलते एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक होने के बाद और घर जाने के बाद एक्टर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। दिलीप साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की है। जिसमें उनके साथ दिवंगत एक्ट्रेस नरगिस नज़र आ रही हैं।

Any idea of when and where was this photo clicked? -FF pic.twitter.com/xyzgcrDWXx