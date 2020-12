किसान आंदोलन: सिंधु बॉर्डर पहुंचे सिंगर Diljit Dosanjh, किसानों के लिए दान में दिए 1 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। जब से किसान आंदोलन शुरु हुआ है। तब से ही पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ किसानों के समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं। काफी लंबे समय से एक्ट्रेस कंगना रनौत और दिलजीत के बीच जुबानी जंग शुरु है। तो वहीं आज किसानों को सपोर्ट करने के लिए दिलजीत आज सिंधु बॉर्डर पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को संबोधित भी किया है। यही नहीं ठंड में रह रहे किसानों की हालत देख उन्होंने करोड़ों का दान भी दिया है, ताकि वह गर्म कपड़े ले सकें।

Delhi: Singer & actor Diljit Singh Dosanjh addresses protesting farmers at Singhu border (Haryana-Delhi border)



"We have only one request to Centre..please fulfil the demands of our farmers. Everyone is sitting here peacefully & entire country is with farmers," he says pic.twitter.com/H5ax67QsBX