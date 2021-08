क्या बहन शिल्पा और जीजा राज कुंद्रा उठाते हैं शमिता शेट्टी का खर्च? 'मोहब्बतें' एक्ट्रेस ने दिया जवाब

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्लील वीडियोज मामले में कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुए हैं। वे फिलहाल जेल में हैं। इसी बीच शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी सुर्खियों में आ गई हैं। शमिता फिल्म 'मोहब्बतें' से लाइमलाइट में आई थीं। राज कुंद्रा के गिरफ्तार होने के बाद सोशल मीडिया पर शमिता को टॉरगेट किया जा रहा है। हाल ही उन्हें सैलून जाने पर भी ट्रोल किया गया था। अब शमिता को यह कहकर ट्रोल किया जा रहा है कि उनका खर्चा उनकी बहन शिल्पा और जीजा राज कुंद्रा उठाते हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही एक इंटरव्यू में इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है।

'खुद पर हूं निर्भर'

शमिता शेट्टी ने हाल ही बॉम्बे टाइम्स से बातचीत की। इसमें उन्होंने ट्रोल्स के उस आरोप का जवाब दिया है, जिमसें कहा गया है कि उनका खर्च शिल्पा और राज उठाते हैं। एक्ट्रेस ने कहा,'मैं यह क्लीयर कर देना चाहती हूं कि मैं अपने आप पर निर्भर हूं और खुद का ख्याल रख सकती हूं।' इस तरह से उन्होंने ट्रोल को करारा जवाब दे दिया है। इसी बातचीत में उनकी तुलना बहन शिल्पा शेट्टी से करने पर एक्ट्रेस ने कहा कि वह हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह बनने की तमन्ना रखती हैं। हालांकि शमिता को बहन से तुलना पर बुरा नहीं लगता, लेकिन वे सोचती हैं कि दो लोगों से जीवन में एक जैसी चीजें पा लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। शमिता ने साल 2011 में लंदन से इंटीरियर डिजाइन का कोर्स किया था। फिलहाल वह इंटीरियर डिजाइनर के पेशे में व्यस्त हैं और इसके अलावा कुछ ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी वह नजर आती हैं।

सैलून जाने पर किया ट्रोल

हाल ही जब शमिता मुंबई के एक सैलून पहुंची, तो लोगों ने उन पर निशाना साधा। ट्रोल्स ने शमिता को टॉरगेट करते हुए कमेंट्स किए कि उनके जीजू जेल में हैं और वे सैलून जा रही हैं। लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि भले ही उनका परिवार मुसीबत में हो, लेकिन उनका सैलून जाना जरूरी है।

