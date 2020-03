रामायण और महाभारत के बाद अब 'शक्तिमान' की हो रही है डिमांड, ट्वीट कर बच्चों के बारें में सोचने की दी सलाह

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) के चलते 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन घोषित हो चुका है। इस बीच घरों में रह रहे लोगों को के लिए दूरदर्शन ने रामानंद सागर ( Ramanand Sagar ) की रामायण ( Ramayana ) और बी.आर.चोपड़ा ( B.R Chopra ) की महाभारत ( Mahabhart ) को फिर से प्रसारित करने का निर्णय लिया है। जिसे लोगों में काफी उत्साह देखने को रहा है। सोशल मीडिया पर भी सभी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं।

90 के दशक में प्रसारित होने वाले कई ऐसे धारावाहिक हैं जिन्हें लोग फिर से देखना पसंद कर रहे हैं। रामायण और महाभारत के बाद अब मांग 90 के दशक के इंडियन सुपर हीरो ‘शाक्तिमान’ ( Shaktimaan ) के शो की भी मांग होने लगी है। लोगों का कहना है कि फिर से इस शो का भी प्रसारण किया जाए। बता दें लॉकडाउन के चलते सभी लोग घरों में बैठकर इन शोज के जरिए अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं।

Sir, please think about children's and telecast of #Shaktiman on DD national will be one of best step taken.



Kindly Consider my request and start telecast of #Shaktiman @PrakashJavdekar@narendramodi @DDNational @aajtak pic.twitter.com/kemYtgEbIJ