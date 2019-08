Bard Of Blood प्रोमो आउट : शाहरुख पर हावी होते हुए नजर आए इमरान, देखें दमदार वीडियो

बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी अभिनेता इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) अब वेब सीरीज में डेब्यू कर रहे हैं। इमरान की वेब सीरीज 'बार्ड ऑफ ब्लड' (Bard Of Blood) नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इस सीरिज को सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। हाल ही में 'बार्ड ऑफ ब्लड' का प्रोमो जारी किया गया है।

