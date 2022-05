Sidhu Moose Wala के वो फेमस गाने जिन्होंने उन्हें दी ग्लोबल पहचान, बस रह गई यादें

उनका आखिर गाना ‘द लास्ट राइड' (The Last Ride) , जो हाल में रिलीज हुआ था. गाने को काफी पसंद किया गया था. इस गाने के बोल फैंस को रह-रह कर उनकी याद दिला रहा है. इसके अलावा भी सिद्धू मूसेवाला की ऐसे कई बड़े हिट गाने थे, जिन्होंने उन्हें ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई है. आज हम आपको उनके इन गानों कि लिस्ट दिखाने जा रहे हैं, जो आज भी लोगों के बीच अपनी अलग जगह बनाए हुए हैं. सिद्धू मूसेवाला की देशभर में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी. इतना ही नहीं उनको इंस्टाग्राम पर करीबन 7.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

29 साल के सिद्धू मूसेवाला ने 'Toochna', 'Dollar', 'Famous', 'Badfella', 'Jatt Da Muqabala', 'Devil', 'I’m Better Now', 'It’s All About You' जैसे गाने में अपनी बेहतरीन आवाज का जादू दिखाया है. बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था. उनका जन्म 17 जून 1993 को हुआ था. वो मूसा वाला गांव के रहने वाले थे. इसलिए ही वो हमेशा अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम भी जोड़ी करती थे. उनकी मां गांव की सरपंच थीं. हाल में सिद्धू मूसेवाला का हरियाणा के गुरुग्राम में एक शो होने वाला था, जो अब हमेशा के लिए अधूरा रह गया.