सनी लियोनी को भले आज किसी पहचान की जरुरत ना हो। उन्होने अपने दम पर अपना बाॅलीवुड करियर तय किया हैं। बाॅलीवुड में जगह बनाना इतना आसान नहीं था। बता दे कि एक जमाने में सनी लियोनी का नाम भी लोग दबी जुबां से लिया करते थे। लेकिन आज अपनी मेहनत से अभिनेत्री ने सभी को चौका दिया हैं।

सनी लियोनी ने 'बिग बॉस' के घर में एंट्री की और फिर 'बिग बॉस' से बाहर निकलते ही अभिनेत्री ने 'जिस्म 2' से बॉलीवुड की ओर कदम बढ़ा दिए।बता दे कि बाॅलीवुड में डेब्यू करने के बाद भी अभिनेत्री को कई बार सफलता और असफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन सनी ने हार नहीं मानी तमाम दावों के साथ-साथ काबिलियत की कसौटी पर भी उन्हें अग्निपरीक्षा देनी पड़ी। लेकिन इस सब के बीच क्या आप जानते हैं सनी लियोनी ने बाॅलीवुड में कैसे की थी डेब्यू। बता दे कि सनी ने सोची-समझी प्लानिंग के तहत फिल्मी दुनिया में कदम रखा और उनकी वही योजना अब ट्रेंड बन चुकी हैं।

How was Sunny Leone's entry in Bollywood, know what was her planning