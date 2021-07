'विक्रम वेधा' की हिन्दी रीमेक में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान साथ करेंगे काम, सितंबर में रिलीज होगी फिल्म

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन पिछली बार फिल्म वॉर में नजर आए थे। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही थी। इस फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ लीड रोल में थे। इसके बाद फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब उनके फैंस के लिए खुशखबरी सामने आई है। उनकी अगली फिल्म का ऐलान हो गया है। वह टॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'विक्रम वेधा' के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इसमें उनके साथ सैफ अली खान लीड रोल में हैं।

