Jiah Khan पर बनी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने की रिलीज, सूरज पंचोली पर फूटा लोगों का गुस्सा

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान (Jiah Khan) का निधन 3 जून 2013 को हुआ था। इसे आत्महत्या करार दिया गया था। जिया की सुसाइड ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। अब एक बार फिर जिया की मौत का जिक्र सोशल मीडिया (social media) पर होने लगा है। दरअसल, बीबीसी ने जिया पर बनी डेथ इन बॉलीवुड (Death In Bollywood) नाम की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है जिसके सामने आते ही इंटरनेशनल मार्केट में एक्ट्रेस की मौत को लेकर बातें की जाने लगी हैं। बीबीसी पर लोग जिया खान की कहानी देख पा रहे हैं और इसी के साथ उनका गुस्सा सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) पर फूटा है।

जिया खान पर बनी डॉक्यूमेंट्री में उनकी मां राबिया खान और सूरज पंचोली के पिता आदित्य पंचोली के किरदार को भी दिखाया गया है। सोमवार को इसका पहला पार्ट रिलीज किया गया था। वहीं मंगलवार और बुधवार को दूसरा और तीसरा पार्टी भी जारी कर दिया गया है। भले ही जिया की मौत को आत्महत्या करार दिया गया हो लेकिन आज भी ये एक डेथ मिस्ट्री बनी हुई है।

जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप उनके ब्वॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर लगा था। इस केस में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब जब जिया की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है तो एक बार फिर लोगों का गुस्सा सूरज पर फूट पड़ा है।

#DeathInBollywood @ObserverUK @BBCThisWorld Thank u 4 the telecast of this much needed documentary.Bullywood has become a cartel of Drugs, child sex trafficking,Mafia activities.SSR’s/Jiah’s murders have brought a revolution in India & there is a Mass Boycott of this institution. pic.twitter.com/2e7B6fIcxO — Roopa Dewan 🇬🇧🇮🇳 (@Roopadewan_) January 12, 2021

डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद लोग सूरज पर तरह-तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। साथ ही जिया का पूरी तरह से जिम्मेदार सूरज पंचोली को ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जिया के फैंस उन्हें यादकर भावुक हो रहे हैं और सूरज को खूब खरी-खोटी सुनाने में लगे हैं।

Maybe Jiah was to expose her having an abortion..Soorjas film was about to come out...he would look bad...Jiah is silenced? #DeathInBollywood — Reena 💙 (@LadyReenz) January 12, 2021

Wouldn't Sooraj be caught on cctv though,if he'd been there that night?🤔#deathinbollywood — Debbie Featherbe (@celine4evauk) January 12, 2021

I am truly shocked that #SoorajPancholi and #adityapancholi agreed to be interviewed for #DeathInBollywood because they do NOT come out of it well. — Bina007 (@BinaDouble07) January 12, 2021