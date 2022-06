‘299 रुपये महीने में नहीं बिकना मुझे..’ John Abraham ने अपने लिए क्यों कही ऐसी बात?

इन दिनों इंडस्ट्री के हैंडसम हंक जॉन अब्राहम (John Abraham) का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि 'मुझे 299 रुपये महीने में नहीं बिकना'.

आज कल के समय में हर कोई ओटीटी (OTT) की दुनिया में खोता जा रहा है. यूछ ऑटीटी पर फिल्मों को और वेब सीरीज को देखना पसंद करते हैं. ऐसे में अब ज्यादातर फिल्में भी OTT पर रिलीज की जा रही है. वहीं जो फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं वो जल्द ही ओटीटी पर देखने को मिल जाती है. साथ ही इंडस्ट्री के ज्यादातर कलाकार ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में इंडस्ट्री के हैंडसम हंक जॉन अब्राहम (John Abraham) के बयान ने सभी को चौंका दिया है. जॉन अब्राहम ओटीटी को लेकर क्या सोचते हैं उन्होंने हाल में अपने इंटरव्यू के दौरान बताया?

John Abraham Do Not Want To Work On Ott