सलमान खान, करण जौहर और अक्षय कुमार को इस एक्टर ने बताया खतरा, कहा- इन लोगों ने मुझे खत्म करने का प्लान बना लिया है

नई दिल्ली | बॉलीवुड डायरेक्टर और अभिनेता कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। जिसके कारण वो कई बार ट्रोलिंग का शिकार भी होते रहते हैं। पिछले दिनों बॉलीवुड ड्रग्स (Bollywood drugs) को लेकर केआरके ने की सेलेब्स पर निशाना साधा था। वहीं सुशांत केस को लेकर भी उन्होंने कई सितारों पर तंज कसा है। अब केआरके (KRK) ने एक हैरान करने वाला ट्वीट किया है। उन्होंने खुद की जान को खतरा बताया है। इसके लिए उन्होंने जिन सितारों पर आरोप लगाया है उसे देखकर हर कोई हैरान है।

केआरके की सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है। उनके ट्वीट अक्सर वायरल भी होते रहते हैं। बॉलीवुड स्टार्स को वो अक्सर निशाने पर लेते रहते हैं। उनपर तंज कसते हैं। उन्हें बुरा-भला भी कह देते हैं और बाद में माफी मांगते हुए भी नजर आते हैं। इस बार कमाल आर खान ने खुद की जिंदगी के बारे में ही बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने अक्षय कुमार (Akshay Kumar), करण जौहर (Karan Johar), सलमान खान (Salman Khan) जैसे स्टार्स को अपनी मौत का पहले से ही जिम्मेदार बता दिया है। केआरके ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा- मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार करण जौहर, सलमान खान, अक्षय कुमार, आदित्य चोपडा, साजिद नाडियाडवाला होंगे। इन लोगों ने मुझे खत्म करने का प्लान बना लिया है। केआरके ने अपने इस ट्वीट में पीएम मोदी, अमित शाह और कुछ न्यूज चैनलों को टैग भी कर दिया है।

I want to tell to everyone that if anything will happen to me, then @karanjohar @BeingSalmanKhan #SajidNadiadwala @akshaykumar and #AdityaChopra will be responsible coz these people have planned to finish me. @PMOIndia @AmitShah @rashtrapatibhvn @republic @TimesNow @IndiaToday!