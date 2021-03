मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को अपने कार्यालय में हुई तोड़फोड़ और उसकी मरम्मत में आ रही परेशानियों को लेकर जमकर कोसा है। एक्ट्रेस ने BMC को देश का सबसे भ्रष्ट निकाय बताया है। साथ ही तोड़फोड़ के मुआवजे के लिए केस के संबंध में आर्किटेक्ट नहीं मिलने को लेकर आ रही परेशानी का शेयर किया है।

यह भी पढ़ें : दिव्या अग्रवाल के टॉपलेस फोटोशूट पर भड़के लोग, तो एक्ट्रेस ने शेयर कर दिया पूरा वीडियो

आर्किटेक्टस को बीएमसी की तरफ से मिल रहीं धमकियां

कंगना ने मंगलवार रात को ट्वीट कर लिखा,' मैंने बीएमसी के खिलाफ केस जीत लिया है। अब मैं मुआवजे के लिए आर्किटेक्ट की मदद से केस दर्ज कराना चाहती हूं, कोई भी आर्किटेक्ट मेरा केस लेने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि उन्हें बीएमसी की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मेरे कार्यालय में गैरकानूनी तोड़फोड़ को हुए छह महीने बीत चुके हैं।'

'मैं भी तुम्हें चैन से नहीं सोने दूंगी'

एक और ट्वीट में कंगना ने लिखा,' बीएमसी पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट निकाय है, देश के लोकतंत्र के लिए कलंक हो। इस गैरकानूनी तोड़फोड़ में शामिल सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराने की प्लानिंग कर रही हूं, अगर तुमने मेरा घर फिर से नहीं बनाने दिया, तो मैं भी तुम्हें चैन से नहीं सोने दूंगी।' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा,' कोर्ट ने बीएमसी समीक्षक को साइट पर जाकर देखने का आदेश दिया है, लेकिन कई महीनों से वह फोन नहीं उठा रहे हैं और कई बार कोशिश के बाद पिछले सप्ताह देखने आए थे, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। यह सभी के लिए है जो ये पूछ रहे हैं कि मैंने अपने घर की मरम्मत क्यों नहीं करवाई। बारिश आने वाली है, मैं भी इस बारे में चिंतित हूं।'

I have won the case against ⁦@mybmc⁩ now I need to submit a file for compensation through an architect, no architect is ready to take my case they say they getting threats from ⁦@mybmc⁩ their license will get cancelled,It’s been six months since the illegal demolition pic.twitter.com/0beJjwj7lL — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 2, 2021

Court had asked BMC evaluator to visit the site,but he does not take our calls after many months and continuous chase he visited last week but no response after that.This is for everyone who is asking why don’t I fix my house, rains are around the corner, I too worry about it. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 2, 2021

Shame on you @mybmc most corrupt civic body in the whole nation,you are a disgrace on this democracy.Planning to file criminal cases on all those who participated in this illegal demolition, if you are not going to let me rebuild my house I won’t let you sleep peacefully either. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 2, 2021

कितने भी ज़ुल्म करलो, मेरा घर तोड़ दो या मुझे जेल भेज दो, या झूठ फैलाकर मुझे बदनाम करदो मैं नहीं डरने वाली, मुझे सुधारने की कोशिश करने वालों में तुम्हें सुधारकर दम लूँगी, करलो जितनी कोशिश करनी है मुझे अबला बेचारी बनाने की, मैं बाग़ी पैदा हुई थी बाग़ी ही रहूँगी... — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 2, 2021

यह भी पढ़ें : दिशा पाटनी ने पहनी 'एक विलेन रिटर्न्‍स' लिखी हुडी, टाइगर ने किया ऐसा कमेंट

'जेल भेज दो, मैं नहीं डरने वाली'

एक और ट्वीट में कंगना ने महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी पर सवाल उठाते हुए लिखा,'कितने भी जुल्म करलो, मेरा घर तोड़ दो या मुझे जेल भेज दो, मैं नहीं डरने वाली, मुझे सुधारने की कोशिश करने वालों, मैं तुम्हें सुधार कर दम लूंगी। कर लो जितनी कोशिश करनी है मुझे अबला बेवारी बनाने की, मैं बागी ही रहूंगी।'

गौरतलब है कि सोमवार को कंगना एक मीटिंग के लिए अपने बांद्रा ऑफिस गई थीं। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि इस यात्रा ने उनके दिल को तोड़ दिया। उन्होंने अपने टूटे हुए ऑफिस की फोटो भी शेयर की थीं। बता दें कि सितंबर, 2020 में बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देते हुए, कंगना के बांद्रा स्थित ऑफिस का कुछ हिस्सा तोड़ दिया था। इसके बाद 9 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद यह कार्रवाई रोक दी गई थी।