Kangana Ranaut का ये बॉडी डबल बनेगी फिल्म Dhaakad में सहारा, खतरनाक स्टंट को देगी अंजाम

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की अपकमिंग फिल्म धाकड़ (Dhaakad) का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में कंगना जबरदस्त एक्शन करती हुई नजर आएंगी लेकिन उनके पीछे कोई और ही होगा। दरअसल, कंगना अपनी फिल्मों के एक्शन सीन्स खुद शूट करने में विश्वास करती हैं लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। फिल्म के निर्माताओं ने बिना कोई रिस्क लिए हुए कंगना को खतरनाक स्टंट करने की इजाजत नहीं दी है। कंगना एक एजेंट का किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी जो खतरों से मोल लेने में बिल्कुल भी नहीं डरती है। लेकिन कंगना के स्टंट के पीछे उनकी बॉडी डबल होगी।

Monica Bedi के दीवाने जेलर ने बाथरूम में लगवा दिया था CCTV, गैंगस्टर अबू सलेम के प्यार में जेल में काटे 5 साल

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म धाकड़ (Dhaakad) के एक्शन सीन्स शूट करने के लिए बुल्गारिया से किसी स्टंट वुमन को बुलाया गया है। इस स्टंट करने वाली लड़की के शरीर की बनावट कंगना जैसी ही नजर आएगी। कंगना के खतरनाम स्टंट को ये लड़की ही अंजाम देगी। खबरों की मानें तो इस स्टंट वुमन को क्वारेन्टीन करने के बाद सीन्स को शूट करवाया गया था।

She is fearless and Fiery! She is Agent Agni 🔥

India’s first female led action thriller, #Dhaakad releasing in theatres on 1st October 2021!@SohamRockstrEnt @DeepakMukut @RazyGhai @sohelmaklai @sohailmaklai @AsylumFilms @rampalarjun @divyadutta25 @writish @DhaakadTheMovie pic.twitter.com/M4jmflfoV5