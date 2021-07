कंगना रनोट की हमशक्ल 'छोटी कंगना' को देख एक्ट्रेस हुई हैरान, वायरल हो रही तस्वीर

नई दिल्ली। बॉलिवुड ऐक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनअभिनय के साथ साथ सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव रहती हैं और समय समय पर अपने फोटोज-वीडियोज शेयर करती रहती हैं। इसके अलावा कंगना राजनीति ये लेकर बॉलीवुड से जुड़े तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलते नजर आती हैं। कंगना रनौत के कुछ फैंस उनकी इन अदाओं को काफी पसंद भी करते है उन्ही में से एक इनकी छोटी फैन (Kangana Ranaut Little Girl Fan) है जो छोटी कंगना नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Watch my new video on Instagram

Link is here:https://t.co/NT45GIWgnr pic.twitter.com/UzIyn7Z8S8 — Choti Kangna (Suman Puri) (@Chotikangna) July 9, 2021

दरअसल, कंगना रनौत के समान दिखने वाली उनकी एक फैन छोटी बच्ची है जो उनकी इतनी दिवानी है कि उसनें छोटी कंगना नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट तक बना रखा है।

छोटी कंगना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना की कॉपी करते हुए की तस्वीरे और वीडियोज शेयर करती रहती है। वह कंगना रनौत की ऐक्टिंग के अलावा उनके लुक को भी कॉपी करती है। इस नन्ही फैन का टैलंट देखकर आप हैरान रह जाएंगे।

Good Morning!

My instagram channel link is here belowhttps://t.co/79yeYY8q4B pic.twitter.com/rDmOZL8Cnc — Choti Kangna (Suman Puri) (@Chotikangna) June 3, 2021

यह नन्ही फैन कंगना रनौत की आदाओं को देख उनके जैसे ही बनने की कोशिश करती है। उस बच्ची का चेहरा भी कंगना से हू-ब-हू मिलता है। जिसे देख कंगना रनौत एक बार तो खुद हैरान हो गई थीं।

Kangana Ranaut wrote such a sweet message for her little fan @Chotikangna on her Instagram Story#KanganaRanaut pic.twitter.com/reQmIPY8TA — KRInstaupdate (@KR_Insta) July 8, 2021

उन्होंने इस छोटी कंगना को देखकर उसके वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'ओए छोटी तू पढ़ाई भी करती है या सारा दिन यही सब?'

Finally completed 500 followers.



Thanking you twitter family pic.twitter.com/RHrCnpzkkN — Choti Kangna (Suman Puri) (@Chotikangna) July 7, 2021

कगंना रनौत के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके पास अभी कई बड़े प्रोजेक्ट रखे हुए है इन दिनों वो पाइपलाइन में कई फिल्मे तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिा की बायॉपिक 'थलाइवी', दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गाधीं की बायॉपिक, 'मणिकर्णिका रिटर्न्स', 'धाकड़' और 'तेजस' जैसी फिल्मों पर काम कर रही हैं।