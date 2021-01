Kangana Ranaut ने न्यू ईयर पर बच्चों के साथ जमकर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करती रहती हैं। अब नए साल के मौके पर कंगना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह बच्चों के साथ मस्ती में डांस करती नजर आ रही हैं। कंगना का यह वीडियो उनकी बहन रंगोली चंदेल ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि कंगना ने व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ है। बच्चों के साथ वह एकदम मस्ती करते हुए डांस करती दिख रही हैं। बैकग्राउंड में कंगना की फिल्म तनु वेड्स मनु का गाना 'कदी साड्डी गली' गाना बज रहा है।

Hosting a small brunch for my #Dhaakad team, whole team is working tirelessly even through holiday season. Feels so good to be back home ❤️

P.S looking at you 2021 be good 🌹 pic.twitter.com/8LEftbzkAz — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 1, 2021

इससे पहले कंगना ने अपनी धाकड़ टीम के लिए एक ब्रंच का आयोजन किया था। उनकी टीम ने छुट्टियों में भी लगातार बिना थके काम किया है। कंगना ने पार्टी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'अपनी धाकड़ टीम के लिए ब्रंच का आयोजन कर रही हूं। पूरी टीम ने हॉलिडे सीजन में भी बिना थके काम किया है। घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि 2021 अच्छा गुजरेगा।'

Cheers to our Dhaakad team and our Chief.... our director Razy Ghai he is India’s top advert film maker, it’s his first film but so privileged to work with him, he is amazing 🙏 pic.twitter.com/9EzviifT9p — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 1, 2021

वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'थलाइवी' की शूटिंग पूरी की है। इस फिल्म में वह तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के किरदार में नजर आएंगी। इस रोल के लिए कंगना ने अपना वजन 20 किलो तक बढ़ाया था। हालांकि शूटिंग पूरी होने के बाद कंगना ने वापस से अपना वजन घटा लिया है।