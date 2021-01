Kangana Ranaut की पार्टी में Arjun Rampal को देख भड़के लोग, कहा- 'क्या यह वही चर्सी'

नई दिल्ली। काफी लंबे समय बाद एक बार फिर से एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) मुंबई लौट चुकी हैं। कर्मभूमि लौटते ही वह सबसे पहले सिद्धि विनायक गई और फिर उन्होंने अपना घर सजाया। घर आते ही उन्होंने फिल्म 'धाकड़' की टीम को पार्टी भी दी। इस पार्टी में कई सेलेब्स दिखाई दिए। इस पार्टी में अभिनेता अर्जुन रामपाल अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ( Gabriella Demetriade ) संग शामिल हुए थे। जिसके बाद से कंगना फैंस के निशाने पर आ गई हैं।

Cheers to our Dhaakad team and our Chief.... our director Razy Ghai he is India’s top advert film maker, it’s his first film but so privileged to work with him, he is amazing 🙏 pic.twitter.com/9EzviifT9p