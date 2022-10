Twitter के सीईओ को लगा कंगना रनौत का श्राप! एक्ट्रेस ने कहा- 'मैंने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी'

बॉलीवुड की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर अदाकारा ने पराग अग्रवाल को लेकर स्टेटमेंट दिया है। पंगा गर्ल ने अपनी भविष्यवाणी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है।

kangana ranaut said on fire of former ceo prag agrawal of twitter i had already predicted this