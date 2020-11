Kangana Ranaut ने मनाली से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, चेहरे से नजर हटाना मुश्किल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें व वीडियोज़ फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। बीते कुछ दिनों कंगना अपने भाई की शादी में व्यस्त थीं। उन्होंने भाई की शादी की तस्वीरें भी शेयर की थीं, जोकि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। अब कंगना ने मनाली से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह काफी खूबसूरत लग रही हैं।

दरअसल, कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट से मनाली से अपनी बेहद ही सुंदर तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में कंगना ने बेहद ही हल्का मेकअप किया हुआ है। साथ ही उनके बाल खुले हुए हैं और हवा में लहरा रहे हैं। कंगना का ये लुक काफी खूबसूरत लग रहा है। उनके चेहरे पर ग्लो साफ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'गुड मॉर्निंग दोस्तों..... मनाली सुंदर और ठंडी है। सुबह यहां का तापमान माइनस दो डिग्री दिखा रहा था। अगर हम प्रकृति की लय पर नाचना सीखें तो सभी मौसम खूबसूरत हैं।' कंगना का यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Good morning friends.....Manali is beautiful and cold, early morning was showing minus two degrees temperature, if we learn to dance to the rhythm of nature all seasons are beautiful ❤️ pic.twitter.com/ioUoybbPDQ

बता दें कि कंगना रनौत ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और आए दिन अपने ट्वीट से सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हाल ही में कंगना ने दीवाली पर पटाखे बैन करने पर अपनी बात कही थी। कंगना ने एक ट्वीट कर पटाखों का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने क्रिसमस पर पेड़ काटे जाने पर रोक लगाने और ईद पर जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है।

कंगना ने ट्वीट कर लिखा, 'चलिए दिवाली को पटाखा मुक्त बनाते हैं, क्रिसमस पर पेड़ नहीं काटते हैं और ईद को जानवरों पर क्रूरता मुक्त करते हैं...क्या सभी जागरुक लिबरल्स मुझसे सहमत हैं? अगर नहीं तो यह देखना आसान है कि आप क्या चाहते हैं लेकिन यह साफ नहीं है कि आप क्या और कैसे चाहते हैं। अपने आप से पूछें कि आपकी काली इच्छाओं के पीछे क्या कारण हैं।' एक्ट्रेस का यह ट्वीट काफी वायरल हुआ था। साथ ही काफी लोगों ने उनके इस ट्वीट का समर्थन किया था।

Let’s make Diwali crackers free, Christmas trees beheading free and Eid animal cruelty free.... do all woke liberals agree with me?

If not then it’s easy to see what you want but not clear why you want what you want. Ask yourself what is the reason behind your dark desires ... https://t.co/ksX7SLML43