कंगना रनौत ने 'Thalaivi' के लिए बढ़ाया था 20 किलो वजन, अब कम करने की तैयारी

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने अपकमिंग मूवी 'थलाइवी' ( Thalaivi Film ) में तमिलनाडु की दिवगंत मुख्यमंत्री जयललिता का किरदार निभाने के लिए 20 किलो वजन बढ़ाया था। अब फिल्म की शूटिंग करीब-करीब पूरी हो चुकी है और कंगना अपना बढ़ाया हुआ वजन कम करने के लिए तैयारी कर रही हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी फैंस को दी है।

यह भी पढ़ें : बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेज ने किया चैनलों पर केस, Kangana Ranaut बोलीं- मुझ पर भी केस कर दो, जब तक जिंदा हूं...

I had gained 20kgs for Thalaivi, now that we are very close to completing it, need to go back to my earlier size, agility, metabolism and flexibility. Waking up early and going for a jog/walk .... who all are with me ? 🙂 pic.twitter.com/4HP6jSRGq5 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 14, 2020

कंगना ने लिखा,'मैंने 'थलाइवी' के लिए 20 किलोग्राम वजन बढ़ाया था। अब मूवी की शूटिंग पूरी होने को है, तो मुझे पहले वाली साइज, फुर्ती, मेटाबॉलिज्म और लचीलापन वापस लाने की जरूरत है। इसके लिए मैं जल्दी उठकर वॉक पर जा रही हूं... कौन-कौन मेरे साथ हैं?'

With the blessings of Jaya Ma we completed one more schedule of Thalaivi- the revolutionary leader. After corona many things are different but between action and before cut nothing changes. Thank you team @vishinduri @ShaaileshRSingh #ALVijay pic.twitter.com/CghmfK0JQf — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 11, 2020

फोटोज की शेयर

हाल ही कंगना ने अपनी मूवी के एक शेड्यूल के पूरा होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। इसमें उन्होंने लिखा, 'जया मां के आशीर्वाद से 'थलाइवी' का एक और शेड्यूल पूरा हो गया है। कोरोना के बाद कई चीजों में बदलाव आया है लेकिन एक्शन और कट के बीच कुछ नहीं बदला। टीम को धन्यवाद।' इसी पोस्ट में कंगना ने तीन ब्लैक एंड वाइट फोटोज भी शेयर की थीं जिनमें उनका जयललिता का लुक नजर आया।

Team #Tejas wishing everyone #IndianAirforceDay, our film is an ode to our Air Force’s greatness, bravery and sacrifice..... Jai Hind ⁦@RonnieScrewvala⁩ ⁦@sarveshmewara1⁩ pic.twitter.com/dU4OLov0t0 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 8, 2020

अगली फिल्म 'तेजस'

कंगना की अपकमिंग फिल्म 'तेजस' ( Tejas Film ) है। इसमें वह एयरफोर्स पायलट के रोल में नजर आएंगी। इस मूवी का निर्देशन सर्वेश मेवाड़ा करेंगे। निर्माता रोनी स्क्रूवाला हैं। इस मूवी की शूटिंग इस साल दिसंबर में शुरू की जाएगी। इस संबंध में कंगना ने अगस्त में जानकारी शेयर की थी। 'तेजस' के अलावा कंगना की एक और मूवी निर्देशक के रोल में सामने आएगी। यह मूवी बाबरी मस्जिद-राम मंदिर पर मामले पर आधारित है। फिलहाल इसका टाइटल 'अपराजित अयोध्या' ( Aparajitha Ayodhya ) रखा गया है। इससे पहले कंगना 'मणिकार्णिका' फिल्म का निर्देशन कर चुकी हैं।

The concept wasn’t as much a problem as the execution was,the fearful Hindu girl apologetically expressing her gratitude to her in-laws for the acceptance of her faith, Isn’t she the woman of the house? Why is she at their mercy? Why so meek and timid in her own house? Shameful. https://t.co/LDRC8HyHYI — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 12, 2020

तनिष्क के नए विज्ञापन को बताया शर्मनाक

हाल ही तनिष्क के एक विज्ञापन पर विवाद हुआ है। इसमें एक हिन्दू बहू को मुस्लिम घर में अपनी परम्पराएं निभाने का मौका दिया जाता है। इसी से लोग खफा हैं। इस पर कंगना का कहना है,'हमारे अंतकरण में ये क्रिएटिव आतंकी क्या घुसेड़ रहे हैं, इसके प्रति सजग होने की जरूरत है। हमें इस तरह की सोच पर विचार, डिबेट और इसके परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। यह विज्ञापन कई स्तरों पर गलत है। इसमें कहने की कोशिश की गई है कि बहू लम्बे समय से साथ रह रही है, लेकिन उसे घर में तभी स्वीकार्यता मिलती है, जब वह उनके वारिस को जन्म देने वाली है। क्या वह एक गर्भाशय भर है? यह विज्ञापन न केवल लव-जिहाद बल्कि सेक्सिजम को भी को प्रोत्साहित करता है।' वह आगे लिखती हैं कि इसके विचार पर इतनी समस्या नहीं है जितनी इसके क्रियान्वयन पर है। डरी हुई हिन्दू लड़की अपने धर्म की स्वीकार्यता पर अपने ससुरालवालों के प्रति कृतज्ञता जताती है, क्या वह उस महिला का घर नहीं है? वह उनकी दया पर क्यों है? अपने ही घर में सहमी और डरी हुई क्यों है। शर्मनाक।'